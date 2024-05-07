МИД России - о возможности ударов по территории Великобритании

Наша задача сделать хорошо России, с наименьшими жертвами и расходами для нас. Писец Московский Стоило Путину отдать приказ о учениях с ТЯО, как некоторые великовозрастные инфантильные малолетние дебилы с аудиториями в сотни тысяч человек завели старую шарманку, что мы исключительно отвечаем, что не идем сами на эскалацию, и вообще красные линии, и надо уже перестать быть терпилами.