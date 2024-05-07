Наша задача сделать хорошо России, с наименьшими жертвами и расходами для нас. Писец Московский Стоило Путину отдать приказ о учениях с ТЯО, как некоторые великовозрастные инфантильные малолетние дебилы с аудиториями в сотни тысяч человек завели старую шарманку, что мы исключительно отвечаем, что не идем сами на эскалацию, и вообще красные линии, и надо уже перестать быть терпилами.
МИД России - о возможности ударов по территории Великобритании
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кто к нам с мечом войдёт,тот от меча и погибнет (А. Невский)
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2 час.
Nikolia Vovchenko
Ошибаетесь...Есть в русском языка и "в",тем более если им так хочется.Да и правильнее будет "в" чем "на".И пример тому В ЗЕМЛЕ,но никак не на земле
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12 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а ещё точнее на окраине!!
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8 мин.
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