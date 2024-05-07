МИД России - о возможности ударов по территории Великобритании

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кто к нам с мечом войдёт,тот от меча и погибнет (А. Невский)
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2 час.
Nikolia Vovchenko
Ошибаетесь...Есть в русском языка и &quot;в&quot;,тем более если им так хочется.Да и правильнее будет &quot;в&quot; чем &quot;на&quot;.И пример тому В ЗЕМЛЕ,но никак не на земле
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12 мин.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а ещё точнее на окраине!!
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8 мин.

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