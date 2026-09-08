Пропавшая семья Усольцевых в Красноярском крае могла отравиться

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года близ поселка Кутурчин в Красноярском крае. Версия об их отравлении лесными растениями остается открытой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Две смерти в деле...
- ИС Дени Байсарова от...
- В Туапсе сносят д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым