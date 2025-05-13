ВС РФ освобождают Курскую область: найден БПЛА с фашистскими символами

Саперы МЧС России обнаружили в Курской области украинский дрон с фашистскими символами. В ответ на попытку захвата региона ВС РФ начали масштабное наступление, освободив город Суджа и другие населенные пункты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии