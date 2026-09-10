Ушёл из жизни отец звезды «Адского шефа» Константина Ивлева

Умер отец Константина Ивлева. Раскрыты семейные тайны, о которых никто не знал.Сегодня, 10 сентября, ушёл из жизни Виталий Сергеевич, отец известного шеф-повара и ведущего популярных шоу "Адский шеф" и "На ножах" Константина Ивлева.
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