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Царьград

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Ушёл из жизни отец звезды «Адского шефа» Константина Ивлева

Ушёл из жизни отец звезды «Адского шефа» Константина Ивлева

Умер отец Константина Ивлева. Раскрыты семейные тайны, о которых никто не знал.Сегодня, 10 сентября, ушёл из жизни Виталий Сергеевич, отец известного шеф-повара и ведущего популярных шоу "Адский шеф" и "На ножах" Константина Ивлева.

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