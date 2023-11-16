На директора муниципального перевозчика в Челябинске завели дело за переработки водителей

Прокуратура подтвердила нарушения в работе челябинского МУП СОД. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по публикации СМИ о нарушениях трудовых прав работников в муниципальном унитарном предприятии «Служба организации движения» (обслуживает автобусные маршруты в областном центре).