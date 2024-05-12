Министр энергетики США отправляется с визитом в Саудовскую Аравию

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм отправляется на Ближний Восток на следующей неделе. Администрация президента США Джо Байдена считает, что сейчас самое время для возобновления переговоров с Саудовской Аравией и Объединенных Арабских Эмиратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии