В Татарстане рассказали о возможности сотрудничества с Нигерией по нацпроекту

Приблизительно 30 компаний из Республики Татарстан приняли участие в онлайн-встрече с торговым представителем Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерия по инициативе нацпроекта ‘Международная кооперация и экспорт’.
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