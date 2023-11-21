ТвАрцы - публика отвязная, морально нечистоплотная и потенциально нелояльная к власти...

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рубрика  "Вынесено   из   комментариев".  Я  думала,  что   выступление       Президента  на      Пленарном  заседании   форума    объединённых   культур   мне   не  понравилось   из-за  моего   пессимизма   мой  крик  души Надёжа-государь, народ за тираном соскучился! вызван  моим  пессимизмом -  я  ведь тот  ещё  всепропальщик  и путинсливщик.

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