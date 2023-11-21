ТвАрцы - публика отвязная, морально нечистоплотная и потенциально нелояльная к власти...

Рубрика "Вынесено из комментариев". Я думала, что выступление Президента на Пленарном заседании форума объединённых культур мне не понравилось из-за моего пессимизма мой крик души Надёжа-государь, народ за тираном соскучился! вызван моим пессимизмом - я ведь тот ещё всепропальщик и путинсливщик.