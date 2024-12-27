❗️В Черноморском районе развернули блокпосты на время учений «БАРСов» Группировка насчитывает больше 6 тысяч человек, уточнил начальник штаба 4-го батальона «Барс-Крым» Владимир Мерцалов.
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❗️В Черноморском районе развернули блокпосты на время учений «БАРСов» Группировка насчитывает больше 6 тысяч человек, уточнил начальник штаба 4-го батальона «Барс-Крым» Владимир Мерцалов.