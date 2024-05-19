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Магнитная буря 20 мая 2024 года: прогноз и рекомендации

Магнитная буря 20 мая 2024 года: прогноз и рекомендации

Магнитная буря 20 мая 2024 года: прогноз и рекомендации Ольга Вайленко19 мая россияне могли почувствовать небольшую магнитную бурю в утренние часы.

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