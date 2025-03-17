Мы опоздали с отступлением из Курской области – Бутусов

Украинской армии нужно было выходить из Курской области не позднее конца января. Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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