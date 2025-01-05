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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 9 из 10 матчей между «Ливерпулем» и «МЮ» сыграл тотал больше 2,5 голов. 1.48 – укрепление тренда

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ. «Ливерпуль» – явный фаворит за 1.41. Коэффициент на «МЮ» упал с 9.

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