Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Ну так вся перестройка - смена героев... Когда-нибудь подсчитают потери героев перестройки... Если будет кому..."Мы предали своих...
  • Ваша Светлость
    Хахлы, не дайте Зелепузику сбежать! В цепи его, а виселицу ему приготовят по всем правилам. За это кое-кому из вас ск...Капитуляция — воп...
  • Алексей Горшков
    Значит я точно прав!😀Всё гениальное пр...

В порту Одессы наши ракеты поразили контейнеровоз с военным грузом для киевского режима

В порту Одессы наши ракеты поразили контейнеровоз с военным грузом для киевского режима

24.05.2025 Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил:"23 мая расчётами ОТРК «Искандер» нанесён групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх