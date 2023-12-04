04.12.23==Кличко: речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать

Мэр Киева Виталий Кличко высказал серьезные опасения относительно будущего Украины, подчеркнув, что в настоящий момент вопрос стоит не о том, кто будет управлять страной, а будет ли она вообще продолжать свое существование.
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