Как получить свои законные 2 га земли: куда обращаться и что делать

В Украине рынок земли заработает с 1 июля, и правительство уже утвердило порядок проведения проверки соответствия покупателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям закона, которую будут осуществлять нотариусы.
В Украине рынок земли заработает с 1 июля, и правительство уже утвердило порядок проведения проверки соответствия покупателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям закона, которую будут осуществлять нотариусы.
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