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Царьград

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Опубликовано первое фото разрушений университета спецназа в Чечне

Опубликовано первое фото разрушений университета спецназа в Чечне

В сети появилось фото последствий первой атаки ВСУ на территории Чечни.В Гудермесе был атакован с воздуха Российского университета спецназа, носящий имя Владимира Путина.

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