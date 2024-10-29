Опубликовано первое фото разрушений университета спецназа в Чечне

В сети появилось фото последствий первой атаки ВСУ на территории Чечни.В Гудермесе был атакован с воздуха Российского университета спецназа, носящий имя Владимира Путина.
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