«Грады» под покровом ночи уничтожили боевиков на Северском направлении

На Северском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили несколько групп пехоты ВСУ.
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