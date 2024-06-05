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Таксист высадил ветеранов СВО на МКАД из-за разговора о теракте в Крокусе

Таксист высадил ветеранов СВО на МКАД из-за разговора о теракте в Крокусе

Юрий Кот Давно не писал об иностранных специалистах. Тут всё стабильно: культурный обмен не прекращается.

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Комментарии
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виктор климахин
Они   все  черножопые    чурки   шакалы  басмачи   люто   ненавидели    и   ненавидят   Россиян   это  у  них  от  каменного  века   в  генах  и    крови   как   у  шакалов   Выход  один   всех  мигрантов  черножопых   чурок   басмачей  исламистов  убивать   до  последнего  шакала    как  бешенных  собак
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2 час.
werewolf
ну иди начинай, прямо сейчас, чего ждешь-то? или кто-то за тебя должен?
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45 мин.
werewolf
а по существу коммента, тебе, значит, нечего ответить? голова совсем думать отвыкла, дебил?
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41 мин.

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