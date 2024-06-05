Юрий Кот Давно не писал об иностранных специалистах. Тут всё стабильно: культурный обмен не прекращается.
Таксист высадил ветеранов СВО на МКАД из-за разговора о теракте в Крокусе
Комментарии
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виктор климахин
Они все черножопые чурки шакалы басмачи люто ненавидели и ненавидят Россиян это у них от каменного века в генах и крови как у шакалов Выход один всех мигрантов черножопых чурок басмачей исламистов убивать до последнего шакала как бешенных собак
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2 час.
werewolf
ну иди начинай, прямо сейчас, чего ждешь-то? или кто-то за тебя должен?
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45 мин.
werewolf
а по существу коммента, тебе, значит, нечего ответить? голова совсем думать отвыкла, дебил?
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41 мин.
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