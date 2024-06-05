виктор климахин

Они все черножопые чурки шакалы басмачи люто ненавидели и ненавидят Россиян это у них от каменного века в генах и крови как у шакалов Выход один всех мигрантов черножопых чурок басмачей исламистов убивать до последнего шакала как бешенных собак