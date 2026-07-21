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Рынок топлива в России начал стабилизироваться — Новак

Рынок топлива в России начал стабилизироваться — Новак

Рынок топлива в России начал постепенно приходить в норму, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке топлива, 21 июля перед журналистами.

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