У “хомяков” очередной шок-траур: Hamster Kombat и ее крипта HMSTR удаляется с криптоби...

У “хомяков” очередной шок-траур: Hamster Kombat и ее крипта HMSTR удаляется с криптобиржи из-за низкой ликвидностиА помните такую “тапалку” — Hamster Kombat? Места школьников всея Рунета, разработчики которой из каждого утюга обещали несметные богатства, только листинга дождаться нужно было.