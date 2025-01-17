У “хомяков” очередной шок-траур: Hamster Kombat и ее крипта HMSTR удаляется с криптоби...

У “хомяков” очередной шок-траур: Hamster Kombat и ее крипта HMSTR удаляется с криптобиржи из-за низкой ликвидностиА помните такую “тапалку” — Hamster Kombat? Места школьников всея Рунета, разработчики которой из каждого утюга обещали несметные богатства, только листинга дождаться нужно было.
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