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Панарин набрал 0+2 с «Анахаймом» и делит 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У него 41 очко в 28 играх

Форвард «Рейнджерс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (5:1).

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