Смены в детских летних лагерях начались в Самарской области

Ежегодно в лагерях Самарской области отдыхают более 20 тысяч детей. Школьники традиционно заканчивают учебу и отправляются на длинные выходные, во время которых они отправляются на смены в загородные и городские лагеря.
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