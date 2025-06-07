Дмитрий Рогозин посоветовал Илону Маску не лезть в политику

Ваоерий Брусков До Рогозина каждый год падали при старте - две ракеты. После него - НИ ОДНОЙ! Уже вторая сотня запусков - подряд!

ВБ Ваоерий Брусков Как бы Маск не сыграл судьбу Говарда Хьюза...