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Свежие комментарии

Дмитрий Рогозин посоветовал Илону Маску не лезть в политику

Дмитрий Рогозин посоветовал Илону Маску не лезть в политику

Когда у некоторых людей появляется слишком много свободных денег, у них также появляется много свободного времени.

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Комментарии
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Ваоерий Брусков
До Рогозина каждый год падали при старте - две ракеты. После него - НИ ОДНОЙ! Уже вторая сотня запусков - подряд!
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5 час.
ВБ
Ваоерий Брусков
Как бы Маск не сыграл судьбу Говарда Хьюза...
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5 час.
Александр Батт
Наоборот. Нужно поощрять Маска. Чем хуже у них, тем лучше у нас.
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3 час.
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