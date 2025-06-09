В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в четырех округах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 9 июня заявил, что в регионах Северо-Западного, Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, грозы и ветер.
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