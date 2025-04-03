Объемы сделок с CRO выросли на фоне интереса к возможному запуску ETF

Токен CRO от криптобиржи Crypto.com вновь оказался в центре внимания инвесторов. После выборов президента США в ноябре 2024 года объем торгов активом резко возрос, а на прошлой неделе произошел новый всплеск.
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