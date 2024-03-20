"Решала" для ОПГ-диаспор

В декабре прошлого года сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана по имени Равшан, суд постановил выдворить иностранного специалиста на родину, но неожиданно произошло ЧУДО! «Братья» из ОПГ-диаспоры посоветовали Равшану обратиться к «решале» Ольге Родиной и случилось ЧУДО, гуманный многонациональный суд заменил административное выдворение на штраф.