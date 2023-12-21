— Анастасия Ракова сообщила о переводе в Москве всех крупнейших стационаров на новый стандарт экстренной помощи уже в начале 2024 года

С января 2023-го при ключевых больницах города начали открываться флагманы Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с первых месяцев 2024 года все 20 ведущих многопрофильных стационаров столицы перейдут на новые стандарты экстренной медпомощи.