На заседании коллегии МВД России Владимир Колокольцев заявил о задержании в Иркутской области подозреваемых в контрабанде леса

В МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева проходит заседание коллегии, на котором рассматривается вопрос о совершенствовании деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере лесопользования.