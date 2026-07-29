Сикорский: «На кону вопрос, кто станет третьей опорой мирового порядка, Россия или Европа»

Европа пытается не допустить того, чтобы Россия имела влияние на международной арене. Об этом в эфире телеканала TVP World заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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