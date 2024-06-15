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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Беннетт: «Лидерские качества Тарасенко важны для «Флориды». Каждый в нашей раздевалке равняется на Владимира, он – важная часть команды»

Российский нападающий набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Хоккеист уже выигрывал Кубок Стэнли в 2019 году с «Сент-Луисом».

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