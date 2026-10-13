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Шарф больше не дополнение: самый заметный аксессуар осени 2026

Шарф больше не дополнение: самый заметный аксессуар осени 2026

В этом сезоне шарф претендует на роль главного героя образа. На показах осень–зима 2026/2027 привычный аксессуар увеличивается до почти архитектурных пропорций, превращается в объёмный бант или заменяет привычные детали у шеи.

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