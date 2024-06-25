Россия пересматривает свою ядерную доктрину

Россия приступила к обновлению своей ядерной доктрины. Вчера об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с отсылкой на более раннее заявление главы РФ Владимира Путина: «О том, что ведутся обсуждения и ведется проработка в целом вопроса о приведении доктрины в соответствие с нынешними реалиями, об этом говорил президент Владимир Путин.