Экипаж Су-34 ударил по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье

Под ударом оказалась и техника украинской армии Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 российской армии ударил по скоплению личного состава и военной технике украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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