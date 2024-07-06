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"Конфискация имущества у двух-трёх жуликов на положение дел не повлияет": Что не так с новым законопроектом против нелегалов, объяснил депутат

"Конфискация имущества у двух-трёх жуликов на положение дел не повлияет": Что не так с новым законопроектом против нелегалов, объяснил депутат

Не все верят в то, что новый закон против пособников нелегалов позволит качественно улучшить ситуацию с мигрантами.

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