Замоскворецкий суд: Песни лидера группы «Ногу свело!» противоречат российским интересам

В решении Замоскворецкого суда по иску основателя группы «Ногу свело!» Максима Покровского* к Минюсту из-за статуса иноагента говорится, что некоторые песни Покровского противоречат национальным интересам России.
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