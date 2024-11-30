Жуткое дело о торговле детьми в Москве пополнилось новыми фигурантами

Жуткое дело о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве пополнилось новыми фигурантами. Ими оказалась семейная пара — Марина и Виталий Есенины, которым Преображенский суд Москвы избрал им меру пресечения.
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