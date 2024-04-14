Маверик Виньялес выиграл спринт MotoGP в Остине, Марк Маркес – 2-й

Маверик Виньялес выиграл спринт MotoGP в Остине, Марк Маркес – 2-йGold & Goose / Red Bull Content PoolИспанский гонщик Маверик Виньялес одержал победу в субботнем спринте MotoGP в рамках Гран При США на трассе Америк.
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