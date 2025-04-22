Путин заходит на территорию США и Британии на Ближнем Востоке

Россия заходит на территорию США, Великобритании и Китая на Ближнем Востоке. Вооруженных конфликтов развязывать президент Владимир Путин не собирается, но расширить поле для конкуренции — вполне реальная перспектива, объяснили URA.
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