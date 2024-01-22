Политнавигатор Евгения Мартынова, журналист из Донецка, где в воскресенье обстрелом ВСУ в очередной раз были убиты десятки случайных прохожих, в колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает о претензиях со стороны «пророссийских» жителей Одессы и Харькова, часто в последнее время обвиняющих Москву в «неправильном» ходе СВО.
Донецк имеет право это сказать
Комментарии
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Александр Денисов
А если подумать? Вопрос-то простой. Только думать надо своей головой. (с)"Кому выгодно..."
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4 час.
Л
Леонид -
Почему в ответ за обстрелы Донецка мы ещё не ударили по Банковской, кого жалеем?Они все радуются убитым на Донбассе. Сволочи
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3 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Пора миру показать - попался наемник - растрелять. А то доброту проявляем, да еще и обмениваем. Так и будут бить нас.
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1 час.
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