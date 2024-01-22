Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • АндрейБорков
    Все, что олигархи смогут сделать без реального принуждения, так это продать Россию по той цене, которую им предложат ...Олигархи скинутся...
  • Игорь Кузнецов
    У нас на 150 миллионов граждан РФ найдётся сто тысяч всяких "раздолбаев". У них своя "тусовка" - это ещё полмиллиона....Либералы поддержа...
  • Олег Самойлов
    Наверное НЕ сотни! Пожалуй, будет поболее! Взять тех же самых блогеров из всяких сетей! Сколько их? НИКТО НЕ знает! С...Либералы поддержа...

Донецк имеет право это сказать

Донецк имеет право это сказать

Политнавигатор Евгения Мартынова, журналист из Донецка, где в воскресенье обстрелом ВСУ в очередной раз были убиты десятки случайных прохожих, в колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает о претензиях со стороны «пророссийских» жителей Одессы и Харькова, часто в последнее время обвиняющих Москву в «неправильном» ходе СВО.

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Комментарии
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Александр Денисов
А если подумать? Вопрос-то простой. Только думать надо своей головой. (с)&quot;Кому выгодно...&quot;
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4 час.
Л
Леонид -
Почему в ответ за обстрелы Донецка мы ещё не ударили по Банковской, кого жалеем?Они все радуются убитым на Донбассе. Сволочи
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3 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Пора миру показать - попался наемник - растрелять. А то доброту проявляем, да еще и обмениваем. Так и будут бить нас.
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1 час.

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