Володин: решение Байдена о помиловании сына нанесло ущерб авторитету США

Для возврата доверия гражданам и международному сообществу могут потребоваться десятилетия.Решение действующего президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера существенно подорвало репутацию американской президентской власти, что потребует значительного времени для восстановления доверия, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии