Володин: решение Байдена о помиловании сына нанесло ущерб авторитету США

Для возврата доверия гражданам и международному сообществу могут потребоваться десятилетия.Решение действующего президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера существенно подорвало репутацию американской президентской власти, что потребует значительного времени для восстановления доверия, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.