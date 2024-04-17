Малое предприятие «Мотран» производит инновационные подъемные механизмы при поддержке Фонда «Сколково»

<p> Новые возможности по продвижению своей продукции и преимущества экосистемы Фонда «Сколково» теперь доступны для компании «Мотран» - малого инновационного предприятия из города Тейково, которое специализируется на производстве грузоподъемных лебедок и поворотных механизмов для строительно-дорожной техники.