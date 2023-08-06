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Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае своей победы на выборах президента США

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае своей победы на выборах президента США

Бывший американский лидер Дональд Трамп в воскресенье, 6 августа, заявил, что в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году он предотвратит третью мировую войну.

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Ксюша Кирьязис
Я тучи разведу рука ...
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Анфиса Иванова
Это сладкое слово - обещание....!  Особо, когда нужны дивиденды имиджа!  Сам же, рыжий брехун, и доведет до крайности...
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