Трамп: Зеленский отказался от сделки по завершению украинского конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский не стремится к завершению конфликта с Россией, отказываясь заключать соответствующую сделку, заявил на предвыборном митинге в штате Северная Каролина кандидат в президенты США Дональд Трамп.
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