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ИА Регнум

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Захарова отметила неслучайный выбор ФРГ даты для антироссийских выпадов

Захарова отметила неслучайный выбор ФРГ даты для антироссийских выпадов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в случайности антироссийских выпадов со стороны ФРГ именно 1 сентября — в день начала Второй мировой войны.

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