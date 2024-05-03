ФОМ: 83% россиян доверяют Путину и положительно оценивают работу президента

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), 83% российских граждан положительно оценивают работу главы государства Владимира Путина, столько же россиян заявили о своем доверии президенту.
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