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Puma в Индии привлекла буддийских монахов для рекламы кроссовок

Puma в Индии привлекла буддийских монахов для рекламы кроссовок

Спортивный ретейлер Puma в Индии представил кампанию Meditation in Motion («Медитация в движении»).

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