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«7Дней»: Дети Павла Прилучного Мия и Тимофей вынуждены работать

«7Дней»: Дети Павла Прилучного Мия и Тимофей вынуждены работать

После развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце их общие дети Мия и Тимофей продолжают жить с матерью, но и часто навещают отца.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
Вот эти дети не вырастут золотой молодежью, которая сладко живет за счет родителей  и абсолютно  никакой пользы не приносит. Зато считает что ей все позволено.  Грамотные миллиардеры с детства приучают детей к труду. Да и простые граждане тоже. У меня старшая дочка в 7 лет в трудовом лагере  работала с подростками. Никто ее не заставлял. Просто ей хотелось купить себе украшения, а денег в семье лишних не было. И что? Сейчас достойно работает, имеет сына, воспитывает его. С 14 лет и младшая тоже в трудовом лагере заработала себе на джинсы и разные финтифлюшки. Труд приучает детей к ответственности, самостоятельности. Ничего плохого в этом нет. А вот то, что СМИ лезут в отношения супругов - вот это полное свинство. С 90-х гг появилась эта желтая пресса, которая  за хайпом может сочинить все, что угодно. Кодекс чести журналистов просто исчез. Впрочем, как и кодекс врачей, учителей и др. Славно США поработали с 1985 г над психологией  граждан. То, что всегда отличало нас от других : сопереживание,  внимание, уважение к личности - все заменили бабосики. Теперь уважаемый не тот, кто заслужил, а тот, кто имеет много бабла. И неважно, каким путем он его получил (заработал. своровал или напиарил).. СМИ пора бы прекратить писать о личной жизни  артистов, певцов. Во-первых, это раздражает, во-вторых это вторжение в личную жизнь, т.е нарушение конституционных прав граждан. И пора за такое привлекать к ответственности.
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