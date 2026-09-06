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Регионы России

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Vivo представит серию X500 с процессором Dimensity 9600 Pro в сентябре

Vivo представит серию X500 с процессором Dimensity 9600 Pro в сентябре

Ожидается, что Dimensity 9600 Pro станет одним из ключевых процессоров нового поколения флагманских смартфонов.

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