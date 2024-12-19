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«Украинские спецслужбы по-прежнему смертоносны» – The Economist об убийстве российского генерала Кириллова

The Economist в своем большом материале делает вывод, что свежее убийство в Москве российского генерала Игоря Кириллова, показывает, что украинские шпионы по-прежнему смертоносны «Служба внутренней безопасности Украины не теряет времени даром.

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