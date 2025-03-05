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Русские подошли к Купянску. Идут ожесточённые бои

Русские подошли к Купянску. Идут ожесточённые бои

Русские подошли к Купянску. Идут ожесточённые бои Юлия Соколова«Русские подошли к Купянску. Идут ожесточённые бои» – именно так описывают обстановку независимые военные обозреватели и некоторые российские корреспонденты, подчеркивая интенсивность столкновений на ключевых участках специальной военной операции.

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